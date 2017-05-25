Жительница Энгельса нанесла смертельный удар супругу из-за невыключенного телевизора
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 6 сентября прошлого года между 62-летней обвиняемой и ее 65-летний супругом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в доме по месту проживания, произошел конфликт. Его причиной послужило то, что женщина якобы отказалась выключать телевизор. Супруг стал предъявлять ей претензии, в результате чего в ходе словесной ссоры обвиняемая нанесла ему один удар деревянным молотком по голове. От полученного повреждения потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени.
Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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