Подведены итоги операции «Тонировка»
Мероприятия в ее рамках проводились в Саратове с 13 по 21 мая.
По информации ГИБДД города, за время проведения операции дорожными полицейскими осмотрено свыше 6 тысяч транспортных средств на соответствие требованиям ГОСТ. Всего выявлено 3689 нарушений по части 3.1, статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа).
Свыше 1800 автолюбителей устранили нарушения на месте до составления административного материала. 2204 нарушения устранено на месте водителями после составления административного материала. Кроме того сотрудниками ГИБДД выдано 3462 требования о прекращении противоправных действий.
За невыполнение законных требований сотрудника полиции о прекращении противоправных действий по ст. 19.3 КоАП РФ привлечен 31 водитель, 12 из которых судом назначен административный арест от 2 до 7 суток, 18 – административный штраф, по одному нарушителю в настоящее время решение не принято.