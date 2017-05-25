Саратовцев приглашают на костюмированные вечера в Липки
Программу мероприятий подготовил клуб исторической реконструции «Старый город» совместно с администрацией Волжского района.
Как сообщили в райадминистрации, в летний период еженедельно по четвергам в саду «Липки» планируется проведение танцевальных вечеров клубом исторической реконструкции «Старый город», действующем при Саратовском областном Доме работников искусств.
Проект включает в себя мастер-классы по историческим танцам, а также костюмированные вечера.
- Программа направлена на популяризацию активного досуга жителей города, развитию интереса общественности к культурным ценностям, воспитанию национальных традиций, - отметили в администрации.
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