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За сутки из-за курильщиков произошло два пожара
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За сутки из-за курильщиков произошло два пожара

Новости / ЧП
За сутки из-за курильщиков произошло два пожара


Один человек погиб.

Одно из происшествий случилось вчера в 7 часов вечера в р.п. Духовницкое. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горел частный деревянный дом на площади 36 кв.м. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

23 мая 4 часа утра поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на ул. Провиантской в Саратове. Площадь пожара составила 1 кв.м. В результате происшествия погиб мужчина 1945 года рождения. Вероятнее всего, пострадавший также курил и не погасил сигарету.

Фото http://kubantv.ru