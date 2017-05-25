За сутки из-за курильщиков произошло два пожара
Один человек погиб.
Одно из происшествий случилось вчера в 7 часов вечера в р.п. Духовницкое. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горел частный деревянный дом на площади 36 кв.м. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
23 мая 4 часа утра поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на ул. Провиантской в Саратове. Площадь пожара составила 1 кв.м. В результате происшествия погиб мужчина 1945 года рождения. Вероятнее всего, пострадавший также курил и не погасил сигарету.
Фото http://kubantv.ru