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Разоблачена преступная деятельность мошенников-трейдеров

Новости / ЧП
Разоблачена преступная деятельность мошенников-трейдеров


По факту хищения денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

В поле зрения правоохранительных органов попали сотрудники организации, оказывавшей трейдерские услуги населению. По информации пресс-службы регионального управления МВД, в течение года они привлекали денежные средства от физических лиц, заключая соглашения о сотрудничестве, выступая при этом трейдерами, в чьи обязанности входило совершение от имени и за счет физических лиц (инвесторов) торговых операций с валютами и другими финансовыми инструментами.

Однако, получив доступ к депозитным счетам инвесторов, представители организации проводили заведомо убыточные торговые операции, которые приводили к денежным потерям. Всего клиентам причинен материальный ущерб в размере более 7 млн рублей.

Для правдоподобности своей деятельности трейдеры производили финансовые операции, используя демонстрационную версию специальной программы, вводя тем самым в заблуждение инвесторов. Финансовые средства, якобы потерянные трейдерами по причине неудачных (убыточных) операций, связанных с вложением денежных средств, фактически присваивались подозреваемыми.

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлены более 20 инвесторов, пострадавших от действий указанной организации, - сообщили в Главке. - Расследование уголовного дела продолжается.