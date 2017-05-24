24 Мая 2017 15:05 СРЕДА
Новости
13:40 | 24 мая
За сутки из-за курильщиков произошло два пожара
12:34 | 24 мая
На Волжской вновь пройдут литературные чтения
11:48 | 24 мая
На Приволжской железной дороге прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
10:55 | 24 мая
Минтранс отчитался о работе дачных маршрутов
10:00 | 24 мая
Разоблачена преступная деятельность мошенников-трейдеров
19:00 | 23 мая
В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры
18:10 | 23 мая
Тринадцать автовладельцев задержаны за нетрезвое вождение
17:11 | 23 мая
Саратовцы примут участие во всероссийском конкурсе «Семья года»
16:09 | 23 мая
До конца месяца билеты в купе ряда поездов можно будет купить за полцены
15:20 | 23 мая
В театре оперы и балета откроется выставка, посвященная Леониду Собинову
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Минтранс отчитался о работе дачных маршрутов

Новости
Минтранс отчитался о работе дачных маршрутов


Соответствующей теме была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся накануне в министерстве.

В мероприятии участвовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Балакин, генеральный директор ОАО «Межгородтранс» Михаил Любарский, директор ООО «Саратовский Автобусный парк» Павел Орлов.

По словам Сергея Балакина, дачные маршруты - приоритетное направление работы минтранса.

- 1 апреля мы пустили три пригородных поезда, 29 апреля открыли еще четыре сезонных маршрута, в этот же день началась водная навигация по трем маршрутам, - рассказал он. - Но основная масса дачников предпочитает добираться до своих участков автотранспортом. На сегодня у нас насчитывается 70 автобусных маршрутов пригородного направления.

Рассказал замминистра и о решении проблемных вопросов на Усть-Курдюмском направлении.

- Врио Губернатора области Валерий Радаев поручил нашему ведомству решить «дачный» вопрос в самое ближайшее время, - отметил чиновник. - Сегодня проблема практически закрыта - автобусы курсируют согласно расписанию. Курдюмское направление у нас на особом контроле.

Напомним, что проблемы доступности дачного транспорта на разных маршрутах поднималась садоводами на встрече с Валерием Радаевым в апреле. Врио губернатора поручил решить их соответствующим ведомствам и муниципалитетам. На днях он поручил руководителю региональной Общественной палаты Александру Ландо проманиторить, что было сделано в данном направлении.

Фото http://altai.spravedlivo.ru