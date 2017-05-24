Минтранс отчитался о работе дачных маршрутов

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В мероприятии участвовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Балакин, генеральный директор ОАО «Межгородтранс» Михаил Любарский, директор ООО «Саратовский Автобусный парк» Павел Орлов.По словам Сергея Балакина, дачные маршруты - приоритетное направление работы минтранса.- 1 апреля мы пустили три пригородных поезда, 29 апреля открыли еще четыре сезонных маршрута, в этот же день началась водная навигация по трем маршрутам, - рассказал он. - Но основная масса дачников предпочитает добираться до своих участков автотранспортом. На сегодня у нас насчитывается 70 автобусных маршрутов пригородного направления.Рассказал замминистра и о решении проблемных вопросов на Усть-Курдюмском направлении.- Врио Губернатора области Валерий Радаев поручил нашему ведомству решить «дачный» вопрос в самое ближайшее время, - отметил чиновник. - Сегодня проблема практически закрыта - автобусы курсируют согласно расписанию. Курдюмское направление у нас на особом контроле.Напомним, что проблемы доступности дачного транспорта на разных маршрутах поднималась садоводами на встрече с Валерием Радаевым в апреле. Врио губернатора поручил решить их соответствующим ведомствам и муниципалитетам. На днях он поручил руководителю региональной Общественной палаты Александру Ландо проманиторить, что было сделано в данном направлении.Фото http://altai.spravedlivo.ru