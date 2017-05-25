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На Приволжской железной дороге прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Новости / Здоровье
На Приволжской железной дороге прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Мероприятия в ее рамках проводились с 15 по 21 мая.

Приволжская магистраль присоединилась к проведению всероссийской акции уже в третий раз. По информации службы корпоративных коммуникаций дороги, данная инициатива была направлена на повышение информированности населения, в особенности молодежи, по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

В дни проведения акции специалистами лечебных учреждений ОАО «РЖД» проводилась просветительская работа на предприятиях железнодорожного транспорта во всех регионах. На вокзалах Саратова, Астрахани и Волгограда было распространено 3 тысячи информационных листовок.

К акции присоединились также студенты Саратовского и Волгоградского железнодорожных техникумов. Они приняли участие в открытых уроках.

Фото https://dixinews.ru