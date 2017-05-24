24 Мая 2017 02:32 СРЕДА
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19:00 | 23 мая
В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры
18:10 | 23 мая
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17:11 | 23 мая
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16:09 | 23 мая
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15:20 | 23 мая
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14:12 | 23 мая
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13:19 | 23 мая
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12:29 | 23 мая
На Большой Горной временно ограничат парковку
11:40 | 23 мая
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В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры

Новости
В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры


На праздник приглашены воспитанники старших групп дошкольных образовательных учреждений.

По информации администрации Фрунзенского района, фестиваль творчества состоится завтра на открытой площадке у фонтана «Детство».
Для ребят подготовили театрализованное представление, познавательно-развлекательную программу, интерактивные игры с танцами и песнями.

Сообщается, что мероприятие состоится, если будут благоприятные погодные условия.

Фото http://gornoaltaysk.bezformata.ru