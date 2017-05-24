В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры
На праздник приглашены воспитанники старших групп дошкольных образовательных учреждений.
По информации администрации Фрунзенского района, фестиваль творчества состоится завтра на открытой площадке у фонтана «Детство».
Для ребят подготовили театрализованное представление, познавательно-развлекательную программу, интерактивные игры с танцами и песнями.
Сообщается, что мероприятие состоится, если будут благоприятные погодные условия.
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