Тринадцать автовладельцев задержаны за нетрезвое вождение

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Как сообщили в ведомстве, всего в ходе мероприятий выявлено тринадцать водителей управляющих транспортом в состоянии опьянения. Пять человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Один человек ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, в отношении него возбуждено уголовное. Теперь ему грозит лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Остальным же предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также они будут лишены права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Фото http://news.vmarkse.ru