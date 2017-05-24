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Тринадцать автовладельцев задержаны за нетрезвое вождение

Новости
Тринадцать автовладельцев задержаны за нетрезвое вождение


В выходные дни в вечернее и ночное время Госавтоинспекцией Саратова при содействии дружинников «Дорожный патруль» проводились профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в ведомстве, всего в ходе мероприятий выявлено тринадцать водителей управляющих транспортом в состоянии опьянения. Пять человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Один человек ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, в отношении него возбуждено уголовное. Теперь ему грозит лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Остальным же предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также они будут лишены права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото http://news.vmarkse.ru