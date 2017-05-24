Саратовцы примут участие во всероссийском конкурсе «Семья года»
Наш регион будет представлять многодетная семья Фетисовых.
По сообщению министерства социального развития области, регионы России начали подачу заявок на участие во всероссийском конкурсе «Семья года», который пройдет в Москве в текущем году. В конкурсе ожидается участие 79 субъектов Российской Федерации.
Саратовскую область на конкурсе в номинации «Многодетная семья» представит семья Николая Геннадьевича и Аллы Валериевны Фетисовых. Супруги состоят в браке 24 года. Николай Геннадьевич – индивидуальный предприниматель, учредитель Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», а также член правления, учредитель всероссийской общественной организации «Союз отцов» (г.Москва). Алла Валериевна – президент Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член правления регионального отделения «Союз женщин России», член городской Общественной палаты.
Супруги Фетисовы воспитывают четверых детей. Старшая дочь Ангелина — студентка СГМУ им. В.И.Разумовского, младшая, Полина, учится на втором курсе Саратовского государственного экономического института РЭУ им. Г.В.Плеханова. Сыновья Николай и Иван - учащиеся 4 класса МАОУ «Прогимназия «Кристаллик», посещают футбольную секцию ДЮСШ «Сокол».
В 2016 году семья Фетисовых являлась победителем районного конкурса «Лучшая семья-2016», лауреатом первого городского конкурса «Золотая нить семейных традиций».
В 2017 году за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций семья Фетисовых занесена на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии», которая расположена в Городском парке.
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