До конца месяца билеты в купе ряда поездов можно будет купить за полцены
С 17 по 31 мая 2017 года пассажиры могут оформить билеты на верхние полки купейных вагонов со скидкой 50%.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, специальный тариф действует для поездов, курсирующих из южных курортов (Адлера, Новороссийска, Анапы и Кисловодска) в различные города России (в том числе в Саратов) с 17 мая по 16 июня.
Билеты со скидкой можно, в частности, приобрести в купе поездов №014С сообщением Адлер — Саратов, №045С Кисловодск — Екатеринбург, №546С Адлер — Орск, №522С Новороссийск — Екатеринбург, №354 С Адлер — Пермь, №466С Адлер — Астрахань, №470С Новороссийск — Саратов, №478У Адлер — Челябинск.
В службе напомнили, что специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. В случае, если на маршруте действует несколько специальных тарифов/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.
Фото http://ubr.ua