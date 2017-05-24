Сегодня будут названы победители региональных соревнований «Школа безопасности»

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По информации регионального управления МЧС, начало стартам положили этапы «Комбинированная пожарно-тактическая эстафета» и «Комбинированные силовые упражнения». Все ребята увлеченно и безошибочно выполняли задания, несмотря на проливной дождь.После обеда первый соревновательный день продолжился на территории опытно-экспериментального хозяйства СГАУ им. Н.И.Вавилова «Корольков сад». Здесь прошли этапы «Полоса препятствий» и «Поисково-спасательные работы». На данных этапах участники работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, оказывали доврачебную помощь, изготавливали носилки из подручных материалов и транспортировали на них условного пострадавшего, спасали человека на воде, показывали свои действия при условной аварии, связанной с утечкой химически-опасного вещества.Сегодня ребятам предстоит пройти один из самых сложных этапов соревнований - «Маршрут выживания». В лесу на дистанции 5 км они будут преодолевать различные трудности - вязать узлы, спускаться и подниматься по склону, переправляться по навесной переправе, преодолевать условное болото, поднимать и спускать по склону «пострадавшего» с сопровождающим, изготавливать из жердей веревки и носилки и переносить на них «пострадавшего» по пересеченной местности.Сегодня же будут подведены итоги соревнований и состоится награждение победителей.