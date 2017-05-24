Кровавая драма на кладбище: вынесен приговор
Виновный в гибели собутыльника рецидивист проведет девять лет в колонии строгого режима.
На скамье подсудимых оказался 34-летний ранее судимый Денис Шеломанов. Как сообщает следственное управление региона, в мае прошлого года он распивал вместе с потерпевшим — 43-летним жителем Энгельса — спиртное на территории кладбища «Восточное» поселка СХИ. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Шеломанов нанес собутыльнику множественные удары в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Приговором суда Шеломанову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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