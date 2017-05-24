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В театре оперы и балета откроется выставка, посвященная Леониду Собинову

Новости / Культура
В театре оперы и балета откроется выставка, посвященная Леониду Собинову

Она будет посвящена 145-летию со дня рождения великого русского тенора.

Областная универсальная научная библиотека примет участие в ХХХ юбилейном Собиновском музыкальном фестивале «Образы Италии». Об этом сообщает министерство культуры области. С 23 мая по 6 июня в Голубой гостиной Саратовского академического театра оперы и балета из фондов библиотеки будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Орфей русской сцены».

На выставке будут представлены выпуски газет «Саратовские известия» и «Поволжская правда», рассказывающие о концертах Собинова в Саратове в 1924 и 1929 годах. Концерты проходили в саратовской консерватории, которая с 1935 года носит имя певца, и в саратовском театре оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с различными материалами, рассказывающими о жизни и творческом пути тенора, его связи с Саратовом. Это книги, пластинки, журнальные и газетные статьи.

Большой раздел выставки посвящен истории музыкального фестиваля в Саратове, который также носит имя Леонида Собинова. Обязательным участником этого фестиваля, начиная с 1986 года, была дочь легендарного артиста Светлана Леонидовна Собинова-Кассиль.

Книжно-иллюстративная выставка «Орфей русской сцены» будет проходить с музыкальным сопровождением. Любители оперного искусства смогут услышать и насладиться голосом Собинова, который запечатлен на грампластинках.

28 мая в рамках концерта народного артиста СССР Леонида Сметанникова «К 145-летию со дня рождения Л.В.Собинова» областная универсальная научная библиотека также представит книжно-иллюстративную выставку «Голос, покоряющий сердца», посвященную творческой деятельности Сметанникова.

Фото http://img9.wild-mistress.ru