24 Мая 2017 02:32 СРЕДА
Новости
19:00 | 23 мая
В Детском парке отметят День славянской письменности и культуры
18:10 | 23 мая
Тринадцать автовладельцев задержаны за нетрезвое вождение
17:11 | 23 мая
Саратовцы примут участие во всероссийском конкурсе «Семья года»
16:09 | 23 мая
До конца месяца билеты в купе ряда поездов можно будет купить за полцены
15:20 | 23 мая
В театре оперы и балета откроется выставка, посвященная Леониду Собинову
14:12 | 23 мая
Кровавая драма на кладбище: вынесен приговор
13:19 | 23 мая
Сегодня будут названы победители региональных соревнований «Школа безопасности»
12:29 | 23 мая
На Большой Горной временно ограничат парковку
11:40 | 23 мая
Гандболисты «СГАУ-Саратов» уступили в первом матче за пятое место в Суперлиге
10:53 | 23 мая
Бывший полицейский проведет четыре года в колонии за превышение должностных полномочий
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На Большой Горной временно ограничат парковку

Новости
На Большой Горной временно ограничат парковку


Сегодня ночью там начались работы по благоустройству.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, работы проводятся на участке дороги от Горького до Астраханской. Их выполняют в период с вечера до утра.

В связи с этим водителей транспортных средств предупреждают, что сегодня с 20.00 до 7.00 завтрашнего утра, а также в аналогичный период следующих суток на данном участке будет временно запрещена остановка и стоянка.

Ограничения распространяются на все транспортные средства за исключением обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://crimeavector.com.ua