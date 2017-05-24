На Большой Горной временно ограничат парковку
Сегодня ночью там начались работы по благоустройству.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, работы проводятся на участке дороги от Горького до Астраханской. Их выполняют в период с вечера до утра.
В связи с этим водителей транспортных средств предупреждают, что сегодня с 20.00 до 7.00 завтрашнего утра, а также в аналогичный период следующих суток на данном участке будет временно запрещена остановка и стоянка.
Ограничения распространяются на все транспортные средства за исключением обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Фото http://crimeavector.com.ua