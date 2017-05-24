Гандболисты «СГАУ-Саратов» уступили в первом матче за пятое место в Суперлиге

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По информации пресс-службы саратовского клуба, с первых минут матча у «аграриев» не задались действия в нападении. Первый свой гол они забросили только по истечении девятой минуты встречи, пропустив к тому моменту в свои ворота пять мячей. Однако постепенно удалось сократить отрыв, а затем и сравнять счет. Упорная борьба продолжилась до конца первого игрового отрезка, который завершился вничью — 14:14.Примерно равная борьба продолжилась и во втором тайме. В какой-то момент хозяева вышли вперед и удерживали преимущество в 1-2 мяча. Саратовские гандболисты до конца матча не оставляли попыток догнать соперника, однако сделать им этого так и не удалось. Итоговый счет встречи — 29:27 в пользу «Динамо».Ответный матч состоится 26 мая в Саратове. Напомним, что команды будут играть до двух побед. Если «аграрии» возьмут реванш, то следующая, решающая встреча пройдет уже на следующий день, 27 мая.Фото пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов»