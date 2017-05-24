Бывший полицейский проведет четыре года в колонии за превышение должностных полномочий

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 15 октября 2015 года Горнаев, действуя совместно с неустановленными коллегами, в своем служебном кабинете на протяжении некоторого времени наносил 33-летнему задержанному удары по туловищу, а также участвовал в пытках с использованием специальных средств – наручников. Таким образом полицейские пытались раскрыть преступление и добиться от мужчины, являвшегося фигурантом уголовного дела о хищениях имущества, признательных показаний.Приговором суда Горнаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в органах исполнительной власти в сфере внутренних дел сроком на 2 года.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото http://kubantv.ru