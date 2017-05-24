Бывший полицейский проведет четыре года в колонии за превышение должностных полномочий
Вынесен приговор бывшему оперуполномоченному отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска полиции ГУ МВД России по Саратовской области Павлу Горнаеву.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 15 октября 2015 года Горнаев, действуя совместно с неустановленными коллегами, в своем служебном кабинете на протяжении некоторого времени наносил 33-летнему задержанному удары по туловищу, а также участвовал в пытках с использованием специальных средств – наручников. Таким образом полицейские пытались раскрыть преступление и добиться от мужчины, являвшегося фигурантом уголовного дела о хищениях имущества, признательных показаний.
Приговором суда Горнаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в органах исполнительной власти в сфере внутренних дел сроком на 2 года.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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