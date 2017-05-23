Защитить сделки на сервисе «UniBO.ru» позволит новая услуга
О внедрении услуги «Защищенная сделка» своим пользователям сообщила доска бесплатных объявлений «UniBO.ru».
Теперь совершать сделки на сервисе можно будет совершенно безопасно. После оформления покупки пользователь «UniBO.ru» может нажать кнопку «Купить с защитой», после чего его средства, внесенные в качестве оплаты товара, поступают на специальный счет, где находятся до тех пор, пока покупатель не подтвердит получение товара соответствующего качества или не заявит о претензиях.
Продавцам, сотрудничающим с «UniBO.ru», сервис также гарантирует не только получение предоплаты, но и в значительной степени снижает риски невыкупа товара. Новую услугу уже успели оценить многие пользователи «UniBO.ru»: в тестовом режиме «Защищенная сделка» была запущена в конце января 2017 года, за несколько месяцев ею воспользовались 200 человек. Доска бесплатных объявлений «UniBO.ru» внедрила услугу в партнерстве с первым в РФ гарант-сервисом SafeCrow.