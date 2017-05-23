На Соколовой горе заложена аллея «Саратов молодой»
Торжественная закладка прошла вчера на территории музейного комплекса.
По информации пресс-службы городской администрации, аллея будет служить символом объединения ведущих общественных организаций области с органами власти, образовательными учреждениями и представителями бизнеса во имя здорового и трезвого будущего губернии.
В воскресенье на месте будущей аллеи был установлен первый информационный стенд. Несколько молодых семей посадили новые деревья.