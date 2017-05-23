В Саратовском районе ограничат движение через железнодорожный переезд
Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 18:00 22 мая до 02:00 23 мая по местному времени будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога на с.Расловка-2, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка).
Фото https://om-saratov.ru