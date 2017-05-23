Футболисты СГУ завоевали «бронзу» Национальной студенческой футбольной лиги
С 14 по 17 мая в Евпатории (Республика Крым) прошел финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Высшего дивизиона НСФЛ.
Соперниками студенческого футбольного клуба СГУ (Саратов) стали сборные Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева (Орел), Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина (Тамбов). Также саратовцы провели товарищеский матч с командой Севастополя, который завершился со счетом 2:0 в пользу волжан.
Одержав также две победы в официальных матчах, футболисты СГУ завершили сезон с 31 набранным очком. Это позволило им занять итоговое третье место и завоевать бронзовые медали. Первое место в чемпионате НСФЛ завоевала команда Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, второе - Кубанского государственного университета.