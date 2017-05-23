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В Новоузенске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух женщин

Новости / ЧП
В Новоузенске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух женщин


Их тела были обнаружены после произошедшего в квартире пожара.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 21 на 22 мая жители дома, расположенного во 2 микрорайоне города Новоузенска, сообщили в правоохранительные органы о задымлении одной из квартир. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили в жилом помещении тело хозяйки жилища — женщины 1968 года рождения, а также ее знакомой 1990 года рождения. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть погибших наступила от отравления угарным газом.

По данному факту началась доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования, - сообщили в следственном управлении. - По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.