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Саратовская область выиграла общекомандный зачет «Российской студенческой весны-2017»

Новости
Саратовская область выиграла общекомандный зачет «Российской студенческой весны-2017»


Студенческие коллективы от Саратовской области заняли несколько призовых мест.

XXV всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходил с 15 по 19 мая в Тульском кремле. По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, все четыре конкурсных дня более 3000 участников из 85 регионов России соревновались в номинациях «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Журналистика».

Членами жюри фестиваля в 2017 году стали известные российские артисты, журналисты и музыкальные исполнители. В их числе Сергей Безруков, Юлия Волкова, Егор Дружинин, Сергей Сафронов, Сергей Нетиевский, Елизавета Дружинина, Никита Высоцкий, Александр Носик и многие другие.

Студенческие коллективы от Саратовской области заняли несколько призовых мест. Так, студенты ПИУ РАНХиГС им. П.А.Столыпина завоевали Гран-при в «Театральном направлении», стали вторыми в номинации «Художественное слово», третьими — в номинациях «Народный вокал» и «Бард-ансамбль».

Представители СГАУ им. Н.И. Вавилова удостоены первого места за «Эстрадный танец-соло», третьего - за «Бальные танцы малых форм».

СГТУ им. Гагарина Ю.А. завоевал первое место в «Оригинальном жанре» за театр моды.

СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского – первый в номинации «Народные танцы-соло» и третий - в «Народных танцах малых форм».

У СГЮА – гран-при в общем направлении «Журналистика», первое место в номинации «Фоторепортаж», спецпризы в номинациях «Работа в социальных сетях», «Радиопередача» и театр моды, а также второе место в «Оригинальном жанре» за номер «Пески времени» (цирковая студия «Феерия»).

В общекомандном зачете Саратовская область заняла первое место.