Определены победители и призеры «Туриады-2017»

просмотров: 122

В Хвалынске завершилась работа спортивно-туристского лагеря «Туриада-2017». По информации министерства молодежной политики области, в ней приняли участие почти 700 человек из всех регионов ПФО. В их числе победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом.В рамках программы лагеря состоялось первенство ПФО по спортивному туризму. Данные соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2017 год. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты».В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брейн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».В ходе церемонии закрытия состоялось награждение победителей и призеров «Туриады-2017». Третье место в общекомандном зачете заняла команда Удмуртской Республики, второе место – сборная Самарской области, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Республики Марий Эл. Все они получили путевку на всероссийский фестиваль спортивного туризма.