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Флаг Саратовской области доставят на самый северный участок государственной границы

Новости
Флаг Саратовской области доставят на самый северный участок государственной границы


Он включен в Официальную церемонию демонстрации вместе с Флагом России, копией Знамени Победы и другими флагами регионов, которая пройдет в День России, 12 июня, в рамках проведения II Специальной миротворческой миссии «Открытая Арктика – 2017».

19 мая в Москве в Общественной палате РФ состоялось расширенное заседание членов Организационного комитета, Координационного и Общественного советов Программы «Держава XXI век» и проводы участников миротворческой миссии. В ходе заседания состоялась торжественная передача флагов от регионов Российской Федерации.

В мероприятии принял участие и.о. министра области – руководителя представительства Правительства Саратовской области при Правительстве РФ Ярослав Руднев. Он передал флаг Саратовской области руководителю миротворческой миссии, Герою России Вячеславу Бочарову для его доставки к месту проведения торжественной церемонии на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Фото http://school5rti.ucoz.ru