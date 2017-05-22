Более 20 тысяч саратовцев приняли участие в акции «Ночь музеев»

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На помним, что в этом году акция «Ночь музеев» проводилась с 20 на 21 мая. Для посетителей областного музея краеведения была подготовлена новая театрализованная программа-квест «ДОМ. Давайте обустроим Мир». Участниками «Ночи музеев» стали все, кто захотел проверить свои знания и наблюдательность. Гостей музея ждали приключения и встречи с узнаваемыми историческими персонажами. В отделе природы гости музея принимали участие в веселой викторине, а также создавали коллективное панно «Цветочная фантазия» в технике горячего батика.В этнографическом музее гостей также ожидала насыщенная программа «Занимательная прогулка по музейным залам», включающая интерактивное путешествие, игру-викторину «Светские развлечения и мода званых вечеров конца ХIХ в.», музыкальную программу о саратовской гармонике и так далее.Сотрудники историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» приглашали на квест-игру по экспозиции военной техники под открытым небом «От Москвы до Бреста…», лазертаг-игру «Победный май». На площадке перед музеем проходил фестиваль искусств «Майская сирень», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений, воспитанники центров дополнительного образования детей, студенты высших учебных заведений, авторы и исполнители, поэты. Была развернута ярмарка работ мастеров прикладного творчества.В государственном музее К.А. Федина работали пять площадок. На «Территории ART» были представлены разные виды искусств: литература, музыка, танец, фотография, декоративно-прикладное искусство. Детская аудитория принимала участие в мастер-классах «Цветочная фантазия». Посетителей музея приглашали на театрализованные экскурсии по экспозиции «Дом русской литературы ХХ века» «Остановись, мгновение!». На усадьбе выступали творческие коллективы: театр танцев фламенко, шоу-группа «Логос». На протяжении всей «Ночи» проводились увлекательные литературные викторины и конкурсы.В музее-усадьбе традиционно были открыты все экспозиции и выставки музея. Посетителей ждали уникальные, редко выставляемые «Дамские штучки» -семейные реликвии Чернышевских и Пыпиных, на выставке «У каждого из нас свой Пушкин» - раритетные гравюры, иллюстрации, издания XIX века.Также зрители стали участниками клип-экскурсий «Семейные иконы в доме священника» и «Книги в доме священника», литературного квеста «В поисках потерянной рукописи», мастер-классов по аквагриму и аппликации. Детей ждал мини-спектакль, приуроченный к 135-летию Корнея Чуковского, «Айболит и воробей».Музей имени Радищева приглашал на мероприятия, которые были посвящены 100-летию Октябрьской революции и Году экологии. У здания на ул.Радищева, 39 выступали творческие коллективы, играли симфонический и духовой оркестры.В гимназическом корпусе музея на ул. Первомайской проходила футуристическая акция «Музей дыбом!!!». Посетителей пригласили на выставки, мастер-классы, в киноклуб «Кино и революция».Поклонники Дома-музея Павла Кузнецова собрались в саду. В этом году «Ночь музеев» здесь была посвящена Армении – стране, где Павел Кузнецов бывал не раз. Посетителей ждали игры, танцы, стихи, песни лучших коллективов армянской общины «Крунк».В муниципальных музеях для посетителей были подготовлены театрализованные программы и экскурсии, мультимедийные викторины и многое другое.Фото https://pp.vk.me