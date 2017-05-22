Двое несовершеннолетних арестованы за хищение имущества и угон автомобиля
Им уже предъявлено обвинение.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 апреля ночью 17-летние парни, ранее судимые, находились в гостях у жителя одного из населенных пунктов Саратовского района и распивали с ним спиртное. Когда мужчина уснул, несовершеннолетние гости похитили бытовую технику и предметы одежды на сумму свыше 40 тысяч рублей, после чего угнали автомобиль потерпевшего и покинули территорию домовладения.
Утром мужчина обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные сроки. В кратчайшие сроки злоумышленники были задержаны, похищенное имущество у них изъято.
В настоящее время подельники заключены под стражу. Им предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
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