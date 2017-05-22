Саратовский «Сокол» выбыл из ФНЛ

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Заключительный матч команда проводила в субботу на стадионе «Локомотив» против «Зенита-2», который к тому моменту, как и «Сокол», находился в зоне вылета из лиги.Уже на шестой минуте питерцы открыли счет. В первом тайме саратовцы остались вдесятером из-за удаления Антона Ходырева. Во втором отрезке матча гости смогли еще дважды поразить ворота хозяев. Эта победа позволила «Зениту-2» выступить в первенстве России среди команд клубов ФНЛ в следующем сезоне.По итогам сезона «Сокол» набрал 39 очков и занял 18 место в турнирной таблице. До того, чтобы остаться в ФНЛ, нашей команде не хватило всего трех очков. Следующий сезон она проведет во второй лиге.Фото http://kamenskuralsk.bezformata.ru