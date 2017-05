Самые красивые девушки сферы медиа и моды выступили на «Sex Symbol of Russia»

просмотров: 163

Яна Отман получила звание "Sex Symbol of Russia - 2107". По совместительству она является обладательницей титула «Мисс Санкт-Петербург 2017», а также награждена Орденом Культуры и Мира от Всемирной организации OCIP. Анна Сорокина стала победительницей и получила звание "Vice Sex Symbol of Russia". За ее плечами победы в таких известных конкурсах, как Мисс Планета 2014, Queen of Beauty 2014 и "Ростовская Красавица 2012". Эмилия Добрева стала "Miss Glamour". Она также обладает званиями Miss Model of the World 2016, Top Model of Moscow 2014, The Look Of the Year 2016, Vice Miss Union 2016, Miss Union Russia 2016, TOP-10 Miss Moscow University 2015, Miss Beauty of Moscow Region 2015. Виктория Цуранова заслуженно завоевала титул "Miss Beauty". Она является очаровательной ведущей на канале "Russian Music Box" и получила симпатию огромного количества поклонников и воздыхателей.Главным партнёром конкурса стал бренд вечерних платьев «Римма Грасс». Модели бренда давно покорили сердца дам из высшего света. Конкурс получился зрелищным и ярким, жюри отметило высокую подготовку красавиц по внешним и интеллектуальным данным. Красочный конкурс освещали ведущие СМИ Москвы.