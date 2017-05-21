АНО «Русская гуманитарная миссия» организует проект по обучению журналистов и волонтеров основам безопасности
Для волонтеров и журналистов, работающих в зонах ЧС и вооруженных конфликтов, АНО «Русская гуманитарная миссия» организовала курсы по основам безопасности в зонах стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Предполагается теоретическая подготовка и освоение практических навыков, которые позволят представителям СМИ и добровольцам сократить количество несчастных случаев во время их деятельности.
Курс для сотрудников СМИ готовится к проведению в период с 1 по 6 июня 2017 года. Помощь в его проведении оказывает Международный Комитет Красного Креста. Для волонтеров занятия пройдут с 30 по 5 июля 2017 года.
Один день на курсах будет отведен для тренинга в полевых условиях на территории Московской области, а теоретические и практические занятия состоятся в Москве. Преимущество для обучения на курсах имеют журналисты и волонтеры, уже участвующие в гуманитарных операциях и чрезвычайных ситуациях.