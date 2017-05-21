Альберто Лахо заявил о важности симпозиума по охране здоровья для всего мира

просмотров: 168

Председателем симпозиума в 2017 году назначен знаменитый испанский хирург, доктор Альберто Лахо Ривера. Он заявил, что с большой ответственностью и радостью принимает этот пост и рад приветствовать на мероприятии членов Ассоциации, существенно расширившей свою деятельность во многих странах мира. Альберто Лахо подчеркнул: происходящее в Мадриде событие имеет огромное значение не только для медицинского сообщества, но и всего человечества. Это обусловлено тем, что специалисты, прибывшие на конференцию, обмениваются опытом и своими достижениями в создании новых методов лечения, что, несомненно, будет способствовать более эффективной деятельности врачей на благо мира.Альберто Лахо отметил, что неустанный личностный рост и высокий профессионализм его коллег по Ассоциации www.amesperu.com позволяет решать поставленные задачи и в значительной степени улучшать качество жизни многих людей. Сам доктор отмечен многочисленными наградами не только за выдающиеся достижения в медицине, но и благотворительную деятельность в качестве президента «Фонда Альберто Лахо» (www.fundacionalbertolajo.com и www.albertolajo.es).