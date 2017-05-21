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Альберто Лахо заявил о важности симпозиума по охране здоровья для всего мира

Новости
Альберто Лахо заявил о важности симпозиума по охране здоровья для всего мира

На Шестой Всемирный симпозиум по охране здоровья в Мадрид приехали члены Международной Ассоциации передового опыта в здравоохранении из разных стран мира. Среди них были представители организации, действующей в США, Мексике, Колумбии, Боливии, Эквадоре, Перу, Аргентине, Венесуэле. Научный медицинский конгресс проходит с 18 по 20 мая 2017 года в Университете Rey Juan Carlos I под лозунгом «Глобализируем интегральное здоровье».

Председателем симпозиума в 2017 году назначен знаменитый испанский хирург, доктор Альберто Лахо Ривера. Он заявил, что с большой ответственностью и радостью принимает этот пост и рад приветствовать на мероприятии членов Ассоциации, существенно расширившей свою деятельность во многих странах мира. Альберто Лахо подчеркнул: происходящее в Мадриде событие имеет огромное значение не только для медицинского сообщества, но и всего человечества. Это обусловлено тем, что специалисты, прибывшие на конференцию, обмениваются опытом и своими достижениями в создании новых методов лечения, что, несомненно, будет способствовать более эффективной деятельности врачей на благо мира.

Альберто Лахо отметил, что неустанный личностный рост и высокий профессионализм его коллег по Ассоциации www.amesperu.com позволяет решать поставленные задачи и в значительной степени улучшать качество жизни многих людей. Сам доктор отмечен многочисленными наградами не только за выдающиеся достижения в медицине, но и благотворительную деятельность в качестве президента «Фонда Альберто Лахо» (www.fundacionalbertolajo.com и www.albertolajo.es).

https://vimeo.com/217665855