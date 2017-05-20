20 Мая 2017 12:46 СУББОТА
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19:00 | 19 мая
В Саратове создадут музей саратовских писателей
18:02 | 19 мая
Женщине обязательно нужна семья
17:50 | 19 мая
В Саратовской области посеяно 1,5 млн гектаров яровых культур
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В Саратове продолжается отлов бездомных собак
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Двое саратовцев получили условные сроки за грабеж
14:23 | 19 мая
Радищевский музей раскроет своим посетителям "Секреты музейных приобретений"
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Женщине обязательно нужна семья

Новости


«Литературная газета» опубликовала интервью с известным отечественным поэтом, философом Евдокией Лучезарновой. В беседе с журналистом Светланой Солнцевой она рассказала об аспектах своего творчества, а также объяснила, почему для людей так важна любовь.

По словам поэта, мужская и женская поэзия различаются. Именно поэтому в написании стихов она старается изначально определить, на какую аудиторию они будут направлены. Дело в том, что мужчины мыслят глаголами, для них главное – действие. Поэтому, подчеркнула Евдокия Лучезарнова, во время написания стихов для мужчин, она старается все слова четко расставить по полочкам, на свое место. Слово должно задеть, захватить, как удочка, поймать чей-то ум и заставить его действовать. Что касается женщин, то в стихах для них важно использование прилагательных. Прекрасный пол нужно «ласкать, нежить, одевать в кисейные наряды», ведь женщина романтична по своей сути.

Также Евдокия Лучезарнова заявила, что каждый женщине обязательно нужна семья. Без мужа и детей она начнет вянуть, как цветок, теряя интерес к жизни и карьере. Да и зачем нужны профессиональные успехи, если ими не с кем поделиться?