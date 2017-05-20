В Саратове создадут музей саратовских писателей
Его планируется открыть в Центральной городской библиотеке.
Как рассказали в библиотеке, в музее будут собраны и представлены литературные произведения наших земляков-саратовцев, издания о них, документы, в том числе электронные, воссоздающие исторический контекст эпохи, отражающие их творчество.Помимо этого, создатели музея надеются, что саратовские писатели обретут дом, где в камерной обстановке смогут встречаться и общаться со своими читателями.
В настоящее время организована рабочая группа, которая будет заниматься вопросами создания музея саратовских писателей.В настоящее время ее участниками определена первостепенная задача – формирование фондов музея. Также принято решение о создании в 2017 году информационного стенда, посвященного саратовским писателям.