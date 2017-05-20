В Саратовской области посеяно 1,5 млн гектаров яровых культур
Это составляет 60% от запланированных площадей.
По информации регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 766 тыс. га (66 % от плана). Технические культуры посеяны на площади 694 тыс. га (56% от плана), кормовые на 27 тыс. га (31 % от плана), картофель посажен на площади 21 тыс. га (90 % от плана), овощные культуры посеяны на 10 тыс. га (58% от плана).
В числе передовых посевной кампании - хозяйства Пугачевского (79 тыс. га), Самойловского (67,8 тыс. га), Калининского (67,4 тыс. га), Ивантеевского (65 тыс. га), Екатериновского (58 тыс. га), Перелюбского (57 тыс. га) районов.
Подкормка озимых культур азотными удобрениями проведена на 300 тыс. гектарах.
Весенняя закладка садов и ягодников проведена на 51 га.
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