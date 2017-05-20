В Саратове продолжается отлов бездомных собак
С начала года отловлено 1152 животных.
По информации пресс-службы мэрии, в Саратове этой работой занимается МБУ «Дорстрой». Собаки направляются в пункт временного содержания, где они находятся 12 дней. Сотрудниками ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» проводится вакцинация от бешенства и стерилизация. Если за указанный период животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.
По состоянию на 19 мая 2017 года, с начала года отловлено 1152 собаки (в том числе за прошедшую неделю 101).
Отлов безнадзорных животных осуществляется на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации Саратова.
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