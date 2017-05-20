Двое саратовцев получили условные сроки за грабеж

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Преступление было совершено накануне Нового года, 30 декабря. По информации СУ СКР по Саратовской области, в вечернее время двое приятелей, находясь вблизи остановки общественного транспорта на пересечении улиц Астраханской и Зарубина, похитили у 50-летнего прохожего мобильный телефон стоимостью свыше 4,5 тысяч рублей. После этого молодые люди с места происшествия скрылись, похищенным имуществом распорядились по своему усмотрению.Спустя несколько дней личности злоумышленников были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального отдела полиции.Сообщается также, что в ходе следствия молодые люди дали признательные показания, кроме того, причиненный ущерб возмещен ими в полном объеме.Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы условно, при этом Алиеву – сроком на 1,5 года с испытательным сроком 1,5 года, его несовершеннолетнему приятелю – на 1 год с испытательным сроком 1 год.Фото http://infoorel.ru