Радищевский музей раскроет своим посетителям "Секреты музейных приобретений"

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Саратовцам предлагают ознакомиться с выставкой «Сохраняя и преумножая», где демонстрируется более шестисот произведений искусства, отобранных из шести с половиной тысяч работ, приобретенных музеем за последние двадцать лет. Впервые музейные фонды так щедро раскрывают для зрителей свои бесценные хранилища.Кто завещал музею восемьсот произведений искусства? Тайну какой картины удалось разгадать благодаря журнальной репродукции? Чей портрет был обнаружен в обыкновенном гараже? Какие три таинственные посылки прибыли однажды из Парижа в Третьяковскую галерею, Музей Поленова и Радищевский музей? Как связаны между собой знаменитый скульптор Императорского фарфорового завода, поэт Владимир Маяковский и затерянный в глуши маленький городок Аркадак? Обо всем этом и о многом другом ценители искусства узнают из эксклюзивной экскурсии «Секреты музейных приобретений».