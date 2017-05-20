В Затоне восстановлено холодное водоснабжение
В администрации Волжского района продолжает работу телефон «горячей линии» (26-33-87), на которую граждане могут обращаться по волнующим вопросам, связанным с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Как сообщили в администрации, один из звонков поступил от жителей домов по ул. Большая Затонская, которые жаловались на отсутствие холодной воды. Специалистами отдела жилищного хозяйства в ходе проверочных мероприятий было установлено, что бригада МУПП «Саратовводоканал» проводит работы по врезке кранов на водоводе для пляжа в поселке Затон. В этой связи была ограничена подача холодного водоснабжения в 2 многоквартирных и 11 жилых домов частного сектора по ул. Большая Затонская.
По окончании работ в течение суток холодное водоснабжение в жилые дома поселка Затон было восстановлено и в настоящее время подается в нормативном режиме.
Фото http://tolyatti-news.net