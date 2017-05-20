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В Саратовском районе будет временно закрыт переезд

Новости
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд


В ночь с 20 на 21 мая там будут проводиться ремонтные работы.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 18:00 20 мая до 02:00 21 мая (время местное) будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога на с.Расловка-2, Саратовский район).

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка).

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Фото https://om-saratov.ru