В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
В ночь с 20 на 21 мая там будут проводиться ремонтные работы.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 18:00 20 мая до 02:00 21 мая (время местное) будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога на с.Расловка-2, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка).
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Фото https://om-saratov.ru