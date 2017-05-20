Житель ЗАТО Шиханы обвиняется в убийстве племянника

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По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено в феврале текущего года. Тело 31-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди было обнаружено в его квартире на улице Молодежной в Шиханах.В убийстве сразу заподозрили 62-летнего дядю потерпевшего. По версии следствия, мужчины распивали спиртное в его доме. Когда племянник предложил продолжить застолье, недовольный этим родственник ударил его ножом в грудь. С полученным ранением потерпевший смог дойти до своего жилья, где от полученного повреждения скончался.Уголовное дело, возбужденное по факту убийства, направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу.Фото http://m.kubantv.ru