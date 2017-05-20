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В Саратове установят скульптурную композицию в честь генерала Романова
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В Саратове установят скульптурную композицию в честь генерала Романова

Новости
В Саратове установят скульптурную композицию в честь генерала Романова


По информации пресс-службы мэрии, церемония открытия состоится сегодня в 10 часов утра на аллее по улице Астраханской между Большой Казачьей и Московской.

Напомним, что аллея, открытая в феврале текущего года, также носит имя Почетного гражданина Саратова, Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова. Это не случайно, поскольку формирование его личности, становления как командира, выдающегося военачальника, ставшего настоящим боевым офицером, происходило здесь в Саратове. Здесь он получил высшее образование. В училище им. Дзержинского познавал азы военного искусства.

Анатолий Романов был заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, командующим внутренними войсками МВД России. Во время трагических событий на Северном Кавказе генерал он был назначен командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. Основной заслугой генерала стало активное участие в последовательном процессе мирного урегулирования военного конфликта и создание условий для его реализации.

Фото http://lizagubernii.ru