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На Приволжскую железную дорогу поступили новые пассажирские вагоны

Новости
На Приволжскую железную дорогу поступили новые пассажирские вагоны

Часть из них будет включена в состав поездов сообщение Саратов - Москва.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, всего в Приволжский филиал АО «ФПК» поступили 43 новых плацкартных вагона. Их планируется включить в составы фирменных поездов №9/10 и 17/18 сообщением Саратов – Москва, №1/2 сообщением Волгоград – Москва, №5/6 сообщением Астрахань – Москва и №109/110 сообщением Астрахань – Санкт-Петербург.

Все вагоны производства Тверского вагоностроительного завода. Они оснащены современным оборудованием, установками кондиционирования воздуха и экологически-чистыми туалетными комплексами. В каждом купе установлены электрические розетки и разъемы USB.

В служебном отделении проводника каждого вагона установлено сигнальное устройство системы безопасности и связи, переговорное оборудование для связи обслуживающего персонала со штабным вагоном. Безопасность пассажиров обеспечивает пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Всего до конца года на Приволжскую магистраль планируется поступление 65 новых плацкартных вагонов.