Полицейский осужден за помощь предпринимателю, торгующему контрафактом

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По информации следственного управления региона, в период с 12 марта по 30 июля 2016 года Ардабьев по просьбе своего знакомого – директора магазина, расположенного на территории областного центра, внес заведомо ложные сведения в официальные документы – протокол осмотра принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, а также протокол изъятия вещей и документов, составленные ранее его коллегой. После этого возвратил директору магазина изъятый товар с признаками контрафактности.Противоправные действия полицейского выявлены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. В ходе следствия он признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда Ардабьеву назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, после вступления приговора в законную силу данный сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото http://img.fedpress.ru