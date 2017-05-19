В Холманке отменен карантин по бешенству
В селе в полном объеме выполнены мероприятия по ликвидации заболевания животных.
По информации управления ветеринарии правительства области, карантин по бешенству в селе Холманка Перелюбского района отменен с 17 мая. Ветеринарными специалистами выполнена дезинфекция территории очага. В населенном пункте профилактической вакцинации подвергнуто 450 животных разных видов, восприимчивых к вирусу. Повторных вспышек бешенства в Холманке за последние два месяца не регистрировалось.
Теперь в селе отменен запрет на ввоз и вывоз животных, а также другие ограничения, предусмотренные ветеринарным законодательством.
В управлении отметили, что в целом по области продолжается снижение уровня заболеваемости животных бешенством. Так, за первые четыре месяца 2015 года зафиксировано 73 случая бешенства. За аналогичный период прошлого года выявлено 16 больных животных. С начала текущего года – десять.
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