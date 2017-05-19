Посетителей музея-усадьбы Чернышевского ждут "Дамские штучки" и клип-экскурсии

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Традиционно будут открыты все экспозиции и выставки музея, но главной сценой станет цветущая и пахнущая сиренью и зеленью усадьба. В программе праздника: экскурсии и театрализации, концерты и мастер-классы, встречи с талантливыми и увлеченными своим делом людьми.Насыщенная программа ждет посетителей уже на центральном входе. В 17.30-18.00 здесь состоится подведение итогов экологического конкурса «Сиреневый рай» и награждение победителей. Затем начнутся выступления ансамбля «Околица», хора студии «Квинта», солистов Саратовского академического театра оперы и балета, струнного квартета студентов СГК им. Л.В. Собинова.В центральном здании пройдет мини-спектакль для детей «Айболит и воробей» (к 135-летию К.Чуковского его подготовила студия «Квинта»). Также для посетителей будут открыты выставки «Дамские штучки» (семейные реликвии Чернышевских и Пыпиных), «У каждого из нас – свой Пушкин» (интерактивная программа к 180-летию памяти А.С.Пушкина), а также квест«В поисках потерянной рукописи» (литературная экспозиция «Отечества достойный сын»).В усадьбе музея пройдет клип-экскурсия, мастер-класс по аквагриму, выставки лоскутного шитья и рисунков, плакатов, арт-объектов. В рамках мероприятия «Пометки гусиным пером…» все желающие смогут оформить памятные билеты об участии в международной акции «Ночь музеев» в Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского.На экскурсию также приглашает Художественная галерея им. В. О. Фомичева (усадебный флигель). Здесь пройдет мастер-класс по аппликации преподавателей Детской художественной школы Натальи Никифоровой и Надежды Шитовой.Мемориальный дом подготовил интересную программу для маленьких посетителей и их родителей. В частности, здесь пройдут интерактивная игра «Собери пазл», мастер-класс по изготовлению декоративных птиц и интерактивная программа «Тайны и загадки старинного дома». Также посетителей ждут интерактивные клип-экскурсии по экспозиции. Для них доступны выставки «Семейные иконы в доме священника» и «Книги в доме священника».Флигель Ольги Сократовны Чернышевской приглашает на выступление исполнителей авторской песни и поэтов «Как здорово, что все мы здесь …». Также здесь будет организована клип-экскурсия «Букет из Сибири» и свободное посещение экспозиции «Озарена тобою жизнь моя».Фото http://nezevai.ru