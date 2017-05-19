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В течение суток в области горело три автомобиля

Новости / ЧП
В течение суток в области горело три автомобиля


Происшествия обошлись без пострадавших.

По информации регионального управления МЧС, вчера в районе полудня в Балашове на открытой площадке загорелась "девяносто девятая". Площадь подара составила 4 кв.м. Предварительной причиной ЧП называют неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Около пяти часов вечера в Саратове поступил сигнал о загорании на ул. 50 лет Октября грузового автомобиля «Газель». Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Чуть позже горел гараж на ул. Блинова. В момент возгорания в нем находился автомобиль Тойота –Ярис». Огонь распространился на площади 41 кв.м. Его также тушили 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Фото http://freekaliningrad.ru