Надежда Владиславова собрала ведущих психологов страны в Центре «Берег Надежды»
Надежда Владиславова, основатель и руководитель Европейского психологического тренингового центра «Берег Надежды», приглашает пройти обучение на профессиональных курсах по психологии. Центр проводит занятия по разным направлениям. Надежда Владиславова ведет несколько курсов в Центре, проводит как очное, так и дистанционное обучение, передает знания посредством вебинаров, реализует большое количество тренингов.
Наиболее востребованными тренингами в Центре являются НЛП-Практик и НЛП-Мастер. На основе более чем двадцатилетнего опыта их проведения Надежда Владиславова написала книги «Базовые техники НЛП», «Возрождающие техники НЛП». В рамках курса слушатели получают понятия раппорта, калибровки, якорения, субмодальности и другие.
Многие курсы («Мастер коммуникации», «Консультирование», «Характерология» и другие) в Центре посещают специалисты по социальной работе, профессиональные психологи, коучи для повышения своей квалификации. Тем более что «Берег Надежды» объединил под одной крышей лучших психологов страны.