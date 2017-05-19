В Балашове вынесен приговор виновному в гибели студента

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 октября в вечернее время между 21-летним Бегджаном Сейтаковым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, который продолжился в общем коридоре. Свидетелем разборок стал потерпевший, который заступился за студента, высказав замечание Сейтакову. Тогда последний нанес ему не менее трех ударов в шею, голову и грудь. С полученными повреждениями молодого человека госпитализировали в лечебное учреждение, где спустя два дня он скончался.По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия Сейтаков признал свою вину. Приговором суда Сейтакову назначено наказания в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Следователями было также внесено представление директору учреждения высшего образования с указанием на необходимость привлечь к строгой дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за контроль по организации вселения студентов в общежитие и их проживание в нем. По результатам рассмотрения представления начальник отдела по воспитательной и социальной работе ВУЗа привлечен к дисциплинарной ответственности.Фото http://tolyatti-news.net