На территорию Саратовской области пытались ввезти крупный рогатый скот без сопроводительных документов
Груз доставлялся из Калмыкии.
По информации регионального управления Россельхознадзора, 15 мая на 380 км федеральной трассы Сызрань-Волгоград был выявлен автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот в количестве 10 голов. Животные перевозились из Республики Калмыкия в Саратовскую область для реализации.
Инспектором управления установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. По факту нарушения владелец данного груза привлечен к административной ответственности, груз возвращен по месту выхода.
Фото https://xakac.info