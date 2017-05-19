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На территорию Саратовской области пытались ввезти крупный рогатый скот без сопроводительных документов
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На территорию Саратовской области пытались ввезти крупный рогатый скот без сопроводительных документов

Новости
На территорию Саратовской области пытались ввезти крупный рогатый скот без сопроводительных документов


Груз доставлялся из Калмыкии.

По информации регионального управления Россельхознадзора, 15 мая на 380 км федеральной трассы Сызрань-Волгоград был выявлен автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот в количестве 10 голов. Животные перевозились из Республики Калмыкия в Саратовскую область для реализации.

Инспектором управления установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. По факту нарушения владелец данного груза привлечен к административной ответственности, груз возвращен по месту выхода.

Фото https://xakac.info