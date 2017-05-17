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Открытие первого офиса продаж в Красноярске: МейТан реализует стратегию развития

Новости
В Красноярске 22 апреля 2017 года в торжественной обстановке состоялось открытие первого офиса продаж МейТан, международной диверсифицированной группы компаний.

Открытие первого офиса продаж в Красноярске: МейТан реализует стратегию развития



Красноярские консультанты получили просторное помещение, выполненное по корпоративным стандартам, где они смогут осуществлять продажи и проводить обучающие мероприятия.
Поздравить коллег с приятным событием из главного офиса МейТан в Барнауле приехала команда специалистов. Первыми гостями офиса стали консультанты компании из Новокузнецка, Черногорска, Улан-Удэ и других российских городов. Открытие офиса продаж в Красноярске стало этапом масштабного проекта по повышению уровня узнаваемости бренда в регионах России. Он реализуется в рамках принятой до 2025 года стратегии развития МейТан.
В Красноярском офисе представлен полный ассортимент продукции МейТан для здоровья, красоты и комфортной жизни.
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